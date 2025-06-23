İnegöl'de Sıkışan Ebabil Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İnegöl'de Sıkışan Ebabil Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan bir ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinleri, kuşun sesini duyunca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, kuşu zarar görmeden kurtararak doğaya saldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye görevlisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Fatih Mahallesi Özbey Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Ev sakinleri, çatıdaki yağmur suyu kanalından kuş sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiyesi ekipleri, çatıya çıkarak yağmur suyu tahliye kanalını kontrol etti. Yapılan incelemede, bir ebabil kuşunun saçağa sıkıştığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından kuş bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan ebabil kuşu yeniden doğaya salınırken, mahalle sakinleri duyarlı müdahalesi nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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