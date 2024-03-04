İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 16 MB 1388 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü motosikletini yol ortasında bırakıp uzaklaştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar su kovaları ile motosikletteki yangını söndürmeye çalıştı.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde motosiklette çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Motosiklet yangın nedeni ile kullanılmaz hale geldi.