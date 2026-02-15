Haberler

Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi'nde Ümral M. (64) idaresindeki 16 BNC 293 plakalı servis minibüsü ile Hümeyra A. (24) yönetimindeki 16 EY 699 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüsteki işçiler İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
