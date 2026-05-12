Geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsünün çarptığı İsmail İ. (80) yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Cuma Mahallesi İbrahim Efendi Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Hakan Ç. (35) 16 S 6174 plakalı servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada iddiaya göre aracın arkasından geçen İsmail İ.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan İsmail İ., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

