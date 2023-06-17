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Bursa'da Kurbanlık Ağıl Su Baskınına Uğradı

Bursa'da Kurbanlık Ağıl Su Baskınına Uğradı

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200 KÜÇÜKBAŞ KURBAN BULUNAN AĞILI SU BASTIBursa'da, sağanak nedeniyle İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki küçükbaş kurban bulunan ağılı su bastı.

200 KÜÇÜKBAŞ KURBAN BULUNAN AĞILI SU BASTI

Bursa'da, sağanak nedeniyle İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki küçükbaş kurban bulunan ağılı su bastı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekibi sevk edildi. İçerisinde 200 küçükbaş kurban bulunan ağılda biriken su, ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından tahliye edildi. Küçükbaş hayvanlar, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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