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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İTFAİYE, 105 SU BASKINI İHBARINA MÜDAHALE ETTİBursa'da, akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İTFAİYE, 105 SU BASKINI İHBARINA MÜDAHALE ETTİ

Bursa'da, akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki Dikkaldırım, Odunluk, Çamlıca ve Hüdavendigar Mahallelerindeki 25 su baskını ihbarına müdahale etti. İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise 80 su baskını ihbarına müdahale etti. Orhaneli ilçesinde sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, ekinlere de zarar verdi.

AVM OTOPARKI SULAR ALTINDA KALDI

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Zemin altında bulunan 2 kat, sular altında kaldı. Korupark Köprülü Kavşağı'nı da su bastı.  Kavşağın alt kısmından geçemeyen otomobil sürücüleri, köprülü kavşak üzerinden ulaşım sağladı.

Semih ŞAHİN- Osman SAK/ BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

su baskını Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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