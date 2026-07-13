İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Ömer E., yakalandı. Üzerinde yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli Ömer E. (28), takiple yakalandı. Üzerinde yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, fiziki takibe aldıkları şüpheli Ömer E.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Yamaçlardan kaçıp çalılık alana saklanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ömer E., tutuklandı.