İnegöl'de Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet H. (45), arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, park halinde kurşunlanmış halde buldu. Aracın park halindeyken hedef alınmadığı belirlenirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenimahalle Katip Sokak'ta meydana geldi. Mehmet H. iddiaya göre, 15 DG 843 plakalı otomobilini dün kullanması için arkadaşına verdi. Yine iddiaya göre arkadaşı, işlerini hallettikten sonra Mehmet H.'nin otomobilini aldığı sokağa park edip, anahtarı teslim etti. Sabah işe gitmek için park halindeki otomobilinin yanına gelen Mehmet H., kurşun izlerini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobile tabancayla ateş açıldığı ve 6 mermi isabet ettiği tespit edildi. Park halindeyken hedef alınmadığı belirlenen otomobili, kullanmak için alan kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),