İnegöl'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'na park edilen 34 UT 2056 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.