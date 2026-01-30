Kesici aletle 5 araca zarar verdi; olay kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, park halindeki 5 araca kesici aletle zarar verdi. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri durumu polise bildirdi.
Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki kesici aletle park halindeki 5 araca zarar verdi. Durumu fark eden araç sahipleri ihbarda bulunurken; olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
