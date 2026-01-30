Haberler

Kesici aletle 5 araca zarar verdi; olay kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, park halindeki 5 araca kesici aletle zarar verdi. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri durumu polise bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 araca kesici aletle zarar verildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki kesici aletle park halindeki 5 araca zarar verdi. Durumu fark eden araç sahipleri ihbarda bulunurken; olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

