İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 16 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efe V. çarpışmanın etkisiyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan A. idaresindeki 16 BJJ 137 plakalı suv tipi araç ile Efe V. (16) yönetimindeki 16 BSS 463 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Efe V'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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