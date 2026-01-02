Haberler

Direğe çarpan otomobliin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan K.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BCF 116 plakalı otomobil, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada sürücü Ramazan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
