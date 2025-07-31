İnegöl'de Orman Ürünleri Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çalışmakta olan 18 yaşındaki işçi, dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırarak yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mahmut O. (18), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makinenin kayışına sıkıştırdı. 3 parmağı ezilen Mahmut O., ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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