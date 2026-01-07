Bursa'da bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okul önünde çıkan kavgada 16 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bacağından bıçakla yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'ndeki bir okulun önünde, top oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Suriye uyruklu Obai D'yi (16) bacağından bıçaklayan şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.