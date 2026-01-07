Haberler

Bursa'da bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okul önünde çıkan kavgada 16 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bacağından bıçakla yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'ndeki bir okulun önünde, top oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Suriye uyruklu Obai D'yi (16) bacağından bıçaklayan şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

Başsavcılıktan Eren Elmalı için bahis açıklaması