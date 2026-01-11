Haberler

Bursa'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 BUJ 420 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan B. (18), yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Zekeriya K'ye (69) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zekeriya K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
