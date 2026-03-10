Bursa'da motosiklet devrildi: Aynı aileden 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan, İnegöl istikametine giden Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A. (23) ile çocukları Henadi A. (4) ve Abdullatif A. (2) Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı