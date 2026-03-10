Haberler

Bursa'da motosiklet devrildi: Aynı aileden 4 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan, İnegöl istikametine giden Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A. (23) ile çocukları Henadi A. (4) ve Abdullatif A. (2) Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

