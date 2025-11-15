Haberler

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp, savrularak yol kenarında park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Emin Ş. (23) yönetimindeki 16 BFB 728 plakalı motosiklet ile Ömer A. (28) idaresindeki 16 BCZ 131 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviyi süren yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
