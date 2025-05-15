İnegöl'de Motosiklet Kazası: Orhaniye Mahallesi Muhtarı Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60), ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Muhtar Çetin' kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Gürbüz Sokak'a dönüş yapmak isteyen Ferhat A. idaresindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Veli Çetin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, Çetin'in Orhaniye Mahallesi Muhtarı olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),