İnegöl'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden motosiklet duvara çarptı. Kazada sürücü Hüseyin A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin A. (21) idaresindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci