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Bursa'da işverenler ile motokuryelerin kavgasında 10 şüpheli serbest bırakıldı

Bursa'da işverenler ile motokuryelerin kavgasında 10 şüpheli serbest bırakıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda işletmecileri arasında sipariş gecikmesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarının yanı sıra çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen kavganın ardından gözaltına alınan 10 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 10 kişi, serbest bırakıldı.

Öte yandan meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, çevrede toplanan vatandaşlar da cep telefonları kaydetti. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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