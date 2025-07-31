İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde, 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düşen Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düşen Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam (33), hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 18'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam, iddiaya göre 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Hamam, ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı. Cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel