İnegöl'de Kurban Bayramı Denetimleri Sıklaştırıldı

İnegöl'de Kurban Bayramı Denetimleri Sıklaştırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların güvenliği için denetimler artırıldı. Trafik ekipleri, otobüslerde evrak kontrolü yaparak yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların güvenliği için denetimler sıklaştırıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetleme yaptı. Ekipler, otobüs şoförlerinin evrak ve belgelerini kontrol ederek kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Ayrıca yolcular da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin bayram süresince artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ekiplerin 7/24 görev başında oldukları ifade edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda duyarlı olmaları istendi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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