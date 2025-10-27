Haberler

İnegöl'de Kuraklık, Amatör Balıkçıları Dev Yayın Balıkları ile Buluşturdu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesi, amatör balıkçıların dev yayın balıklarını avlamasına olanak sağladı. Vatandaşlar, sosyal medyada yakaladıkları balıkların görüntülerini paylaşıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, vatandaşlar kıyıya daha yakın alanlarda görülen dev yayın balıklarını avlamaya başladı.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor. Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken, yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
