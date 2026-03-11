Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne gitme isteyen ehliyetsiz sürücü Muharrem K. (18) yönetimindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, yolun sol tarafında park halinde bulunan 16 PC 597 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı