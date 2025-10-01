Haberler

İnegöl'de Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 10 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybederken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda 2 kişi de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Kılıçaslan'ın (25) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişinin de yaralandığı kavganın, kız meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olay, 28 Eylül'de saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik, jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan'ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Tarafların arasında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu belirtilirken, şüpheliler, 3 gün süren sorgulamalarının ardından bu sabah, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.