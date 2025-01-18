İnegöl'de Kerestelerin Üzerinden Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kerestelerin üzerine tente sermeye çalışan bir kişi, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Hüseyin K, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi ağır yaralandı.
Huzur Mahallesi'nde istiflenen kerestelerin üzerine tente sermeye çalışan Hüseyin K. (56), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Hüseyin K, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.