İnegöl'de Kereste Deposunda İş Kazası: 61 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste deposunda dengesini kaybederek 2 metreden düşen işçi Salih Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste deposunda 2 metreden düşen işçi Salih Keskin (61) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi. Depoda çalışan Salih Keskin, istiflenmiş kerestelerin üzerinde çalışma yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metreden zemine düştü. Hareketsiz kalan Keskin için çalışma arkadaşları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keskin, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Keskin'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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