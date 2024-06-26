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İnegöl'de Kayıp Kişinin Cesedine Baraj Gölünde Ulaşıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan'ın cesedi Babasultan Baraj Gölü'nde bulundu. Ulucan'ın ailesi tarafından başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca polise kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma ekipleri, baraj gölünde hareketsiz duran bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemede cesedin Ulucan'a ait olduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin baraj gölünde cesedine ulaşıldı.

Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan (30) için ailesi arama çalışması başlattı.

Ulucan'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Babasultan Baraj Gölü'nde bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya çıkardığı şahsın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin kayıp Emrah Ulucan'a ait olduğu tespit edildi.

Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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