Haberler

Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında bıçakladı; o anlar kamerada

Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında bıçakladı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen ağabey ile kardeşi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail D. bıçakla ağabeyi Fatih D.'yi bacağından yaraladı ve olay sonrası kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İsmail D. (19), tartıştığı ağabeyi Fatih D.'yi (23) sokak ortasında bacağından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih D. ile kardeşi İsmail D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ağabey-kardeşi, yanlarındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. İsmail D., yanındaki bıçakla ağabeyini sol bacağından bıçakladı. İsmail D. kaçarken, Fatih D. ise özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia