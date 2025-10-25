Haberler

İnegöl'de Kardeşinin Ölümüne Neden Olanı Yaraladı

İnegöl'de Kardeşinin Ölümüne Neden Olanı Yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Onur Y., 3 yıl önce kardeşi Uras'ın ölümüne neden olan sürücü Barış A.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Olay, Onur Y.'nin kazadan sonra Barış A.'yı bulup saldırmasıyla gerçekleşti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Onur Y., 3 yıl önce yaşanan kazada kardeşi Uras'ın(12) ölümüne neden olan aracı kullanan Barış A.'yı (31) pompalı tüfekle yaraladı.

19 Ağustos 2022'de Barış A. yönetimindeki otomobil Fatih Mahallesi Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Kaza sonrası yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti. Üzerinden 3 yıl geçen kazanın ardından Uras'ın ağabeyi Onur Y., bugün saat 16.00 sıralarında kullandığı otomobille, kardeşinin ölümüne yol açan kazada otomobili kullanan Barış A.'nın yaşadığı siteye geldi. Aracından inen Onur Y., site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Barış A., yaralandı. Şüpheli Onur Y. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

OTOMOBİL VE TÜFEK BULUNDU

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onur Y.'nin kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.