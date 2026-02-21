Haberler

İnegöl'de kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesi önünde kamyon kasasına yükleme yapan işçi A.K. (44), dengesini kaybederek düştü ve kafasından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde, işçi A.K. (44) kamyon kasasına mobilya yükleme yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Kafasından yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
