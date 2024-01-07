İnegöl'de Kaldırımda Ölü Tilki Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde ölmüş halde bir tilki bulundu. Tilkinin hareket etmediğini fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Belediyesi ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, tilkiyi gömmek üzere olay yerine geldi.
Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıkıp kaldırımda yürüdüğü sırada, yatar vaziyetteki tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören vatandaş, İnegöl Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen tilkiyi gömmek üzere aldı.