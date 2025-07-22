İnegöl'de Kaçak Silah Taşıyan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak silah taşıdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından durdurulan araçta ruhsatsız ve ruhsatlı silahlar ile mermi ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak silah taşıdığı belirlenen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir araçta kaçak silah bulunduğu bilgisine ulaştı.
Teknik takip sonrası Mezit Boğazı mevkisinde aracı durduran ekipler, sürücü M.A. ile yanındaki Y.G'yi gözaltına aldı.
Araçta ve M.A'nın ikametinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız, 3 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatlı av tüfeği, 14 şarjör, 267 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel