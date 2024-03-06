İnegöl'de Kaçak Göçmenler Sınır Dışı Edilecek
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.