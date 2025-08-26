İnegöl'de İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kargayı Kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki gündür ağaçta kalan karga, susuz kaldığı için bitkin durumda bulundu ve hayvan bakım merkezine teslim edildi.
Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir karganın ağaçta iki gündür mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bacağı ağacın dalındaki ipe dolandığı anlaşılan kargayı kurtardı.
Susuz kaldığı için bitkin düşen karga, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel