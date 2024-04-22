Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi. İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in zulmü ve terörizmi kınandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi.

İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen, çok sayıda vatandaşın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında başlayan yürüyüşte, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

Yürüyüşte Türk bayraklarının yanı sıra Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açıldı.

İnegöl Sivil Toplum Platformu adına Erman Bostancı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 196 gündür okulları ve hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiğini kaydeden Bostancı, "Binlerce Filistinli kardeşimiz, kadın, çocuk demeden katledildi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlarımızda Müslümanların kanı döküldü. Hiçbir gerekçe olmaksızın yüzlerce genç esir edilip zindanlara atıldı." dedi.

Aksa Tufanı harekatıyla Filistinlilerin kentlerine ait topraklarda meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten Bostancı, Filistin'in tüm ümmetin meselesi olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiş ve geçmektedir. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizlinden almaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözler önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi se tüm ikiyüzlülükleriyle Filistin'e karşı 'insan haklarını ihlal ediyorsunuz, 'İsrail'e saldırıyı durdurun' çağrısı yapıyorlar. Ey sahtekar Batı, ey ikiyüzlü insan hakları savunucuları, ya bugün hakkın yanında olursunuz ya da Allah'ın lanetiyle yok olursunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl İsrail Bursa Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title