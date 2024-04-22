İnegöl'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi.

İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen, çok sayıda vatandaşın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında başlayan yürüyüşte, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

Yürüyüşte Türk bayraklarının yanı sıra Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açıldı.

İnegöl Sivil Toplum Platformu adına Erman Bostancı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 196 gündür okulları ve hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiğini kaydeden Bostancı, "Binlerce Filistinli kardeşimiz, kadın, çocuk demeden katledildi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlarımızda Müslümanların kanı döküldü. Hiçbir gerekçe olmaksızın yüzlerce genç esir edilip zindanlara atıldı." dedi.

Aksa Tufanı harekatıyla Filistinlilerin kentlerine ait topraklarda meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten Bostancı, Filistin'in tüm ümmetin meselesi olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiş ve geçmektedir. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizlinden almaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözler önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi se tüm ikiyüzlülükleriyle Filistin'e karşı 'insan haklarını ihlal ediyorsunuz, 'İsrail'e saldırıyı durdurun' çağrısı yapıyorlar. Ey sahtekar Batı, ey ikiyüzlü insan hakları savunucuları, ya bugün hakkın yanında olursunuz ya da Allah'ın lanetiyle yok olursunuz." diye konuştu.