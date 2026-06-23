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Montaj yaparken elektrik akımına kapılarak öldü

Montaj yaparken elektrik akımına kapılarak öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın oluk montajını yaparken elektrik akımına kapılan Ferdi Aydemir, 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın oluklarını montajını yaparken elektrik akımına kapılıp, 10 metreden düşen Ferdi Aydemir (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde yapımı süren 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; oluk ustası Ferdi Aydemir, binanın çatısına çıkarak yağmur suyu gider hattı montajına başladı. Bu sırada 10 metre uzunluğundaki oluğu kaldıran Aydemir, elektrik akımına kapılıp, 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu öğrenen aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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