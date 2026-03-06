Haberler

Bursa-Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ailenin iftar hazırlığı yaparken ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme altında.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki evde iftar için yemek hazırlığı yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin iftara hazırlık yaparken, ocakta unuttuğu yemek alev aldı. Yangını fark eden aile üyeleri, dışarı çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
