Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak işletmede hasar meydana geldi.
Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken işletmede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel