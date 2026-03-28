Bursa'da araçlardan eşya çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaparken yakalanan Orhan O., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip tutuklandı. Olayda, açık kapıdan girilen araçtan tablet ve cep telefonu çalındığı, bir diğer araçtan ise 16 bin lira nakit paranın alındığı ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart'ta Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Baykut Sokak'ta park halinde bulunan araçların kapılarını kontrol eden Orhan O., kapısı açık olan bir aracı fark etti. Aracın kapısını açan şüpheli, içeride bulunan tablet ve cep telefonunu çaldı. Aynı şüpheli, bu kez Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde park halindeki bir kamyoneti hedef aldı. Camı kırarak araç içerisine ulaşan şüpheli Orhan O., bir süre sonra geri gelerek kapıyı açtı ve araçta bulunan 16 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

40 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Orhan O. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Turgutalp Mahallesi'nde bir araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
