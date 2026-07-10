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Bursa'da evinde rahatsızlanan hemşire hayatını kaybetti

Bursa'da evinde rahatsızlanan hemşire hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan aile sağlığı merkezi hemşiresi Sabiha Tuzcuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinde rahatsızlanan aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Sabiha Tuzcuoğlu (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan Sabiha Tuzcuoğlu'nu gören çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Tuzcuoğlu'na kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcuoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aile sağlığı merkezinde görevli hemşire olduğu öğrenilen Tuzcuoğlu'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tuzcuoğlu'nu ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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