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İnegöl'de Helikopter ve Dron Destekli Narkotik Operasyonu: 29 Tutuklama

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen helikopter ve dron destekli narkotik operasyonunda 29 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve dron destekli narkotik operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 29'u tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona katılan 1000 polisi, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı. Zaimoğlu, düzenledikleri operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini ve Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, "Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'yı, son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu, inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

TAKİPLE YAKALANDILAR

Zaimoğlu'nun konuşmasının ardından Bursa'dan yola çıkan ekipler, İnegöl'deki 35 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Helikopter ve dron destekli operasyonda, evlerin kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılırken, narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Sokak aralarına kaçan uyuşturucu tacirleri takiple yakalandı. Polis helikopterinden ve dron ile o anlar saniye saniye kaydedildi.

49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 940 gram bonzai, 13 kök kenevir, 18 ecstasy hap, 8 yeşil reçeteye tabi hap, 4 terazi, 1 tüfek, 13 tabanca ile 98 fişek ele geçirildi.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 kişiden 29 şüpheli tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 20 kişi ise serbest kaldı. Tutuklanan şüpheliler arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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