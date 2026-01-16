Haberler

İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (25) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
