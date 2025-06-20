İnegöl'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 24 Kişi Hastaneye Başvurdu

İnegöl'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 24 Kişi Hastaneye Başvurdu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile 24 işçi hastaneye kaldırıldı. 20 işçi taburcu edilirken, bir çalışanın durumu ağır. Benzer şikayetlerle başka bir fabrikadan da 3 işçi hastaneye başvurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan işçiler, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

Fabrikada çalışan 20 işçi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Tedavileri süren işçilerden D.G'nin (25) durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Akhisar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 3 işçinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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