Haberler

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın dron kamerasında

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın dron kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, dron kamerasıyla görüntülendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkıp, 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangın, dron kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, İnegöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın dron kamerasına da yansırken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var