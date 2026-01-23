Haberler

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan Yüksel Erkol, forklift üzerinde dengesi kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasındaki talaş yüklü çuvalları kamyonetine yükleyen Yüksel Erkol (49), çıktığı forkliftin üstünden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrikadaki talaşları almak için 10 ALE 841 plakalı kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı. Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada dengesini kaybedip, forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı