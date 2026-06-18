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Sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı

Sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaştığı eniştesini 7 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ümit Ö., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Yaralı hastanede ameliyata alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ümit Ö. (31) sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Celal Y.'yi (38) 7 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Celal Y. hastanede ameliyata alındı, kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 2'nci Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ümit Ö. ile ablasının eşi Celal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Ümit Ö., elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal Y., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Celal Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi'nde bir evde yakalayıp gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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