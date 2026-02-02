Haberler

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin Suriye uyruklu sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin Suriye uyruklu sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Cemil Ö. (45) yönetimindeki 16 R 0683 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Mohammed H. (16) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
