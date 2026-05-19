Efes-2026 Tatbikatı'nda ATAK Helikopterlerinden Eş Zamanlı Vuruş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı kapsamında ATAK taarruz helikopterleri tarafından belirlenen hedeflerin ateş altına alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cesaretin kanatları; ATAK. Efes-2026 Tatbikatı kapsamında ATAK taarruz helikopterlerimiz tarafından hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı" denilerek görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı