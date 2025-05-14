İnegöl'de Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
S.Y. (28) idaresindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Teyyare Caddesi'nde E.O'nun (48) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü E.O, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel